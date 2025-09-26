Один из таких подходов развивается российскими учеными для ионных квантовых компьютеров

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ускоренное внедрение квантовых компьютеров в экономическую практику потребует не только создания высокоточных и масштабных квантовых компьютеров, но и оптимальных для их работы алгоритмов, позволяющих проводить оптимизационные расчеты. Один из таких подходов развивается российскими учеными для ионных квантовых компьютеров, сообщил на Мировой атомной неделе научный сотрудник Физического института РАН (ФИАН) Илья Семериков.

"Мне хотелось бы построить компьютер, в котором были тысячи или десятки тысяч кубитов с достоверностью двухкубитных операций на уровне 99,9999%. Их комбинация с недавно разработанными нашими коллегами новыми алгоритмами квантовой приближенной оптимизации позволит решать первые важные для экономики задачи быстрее, чем это смогут сделать классические компьютеры", - заявил Семериков.

Он добавил, что одним из главных преимуществ квантовых компьютеров при подобном их применении является то, что их энергопотребление почти не растет при наращивании числа кубитов до некоторого разумного предела. Это выгодно отличает их от классических ЦОДов, для обеспечения работы которых в западных странах планируется постройка отдельных атомных электростанций. У России есть шанс занять лидирующие позиции в этой отрасли, так как пока не ясно, на какой платформе и на каких алгоритмах будут основываться квантовые вычисления.

"Пока нам не очевидно, на каких принципах следует строить масштабируемый квантовый компьютер, а в последние месяцы становится ясно, что не очевидно и то, какие алгоритмы следует использовать на таком компьютере. К примеру, недавно наши коллеги-теоретики провели исследование по использованию алгоритмов квантовой приближенной оптимизации на ионном компьютере и показали, что эти подходы можно применять в большом числе отраслей народного хозяйства, где нужна оптимизация. Это потенциально будет одним из главных прорывов в нашей индустрии", - подытожил Семериков.

О квантовой приближенной оптимизации

Алгоритм квантовой приближенной оптимизации (QAOA) представляет собой особый гибридный подход, который позволяет использовать ресурсы уже существующих квантовых компьютеров с относительно небольшим числом кубитов для ускоренного поиска приближенных решений тех задач, которые крайне сложно или невозможно решить при помощи классических алгоритмов оптимизации, используемых на суперкомпьютерах. Данный подход, как ожидают ученые, позволит ускорить решение задач из области криптографии, транспорта грузов и ряда других сфер экономики и промышленности.