В Ярославле проведут подводные исследования предполагаемого места Ситской битвы

Уже создан пилотный образец устройства, с помощью которого можно проводить такие исследования

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Предполагаемое место Ситской битвы, которая считается крупнейшим сражением монгольского похода на Северо-Восточную Русь в 1238 году, исследуют ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ). Поскольку территория битвы сегодня является частично затопленной, ее будут изучать с помощью подводного аппарата, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Подводные исследования являются чрезвычайно актуальными в ходе реализации грядущего проекта, который посвящен 800-летию Ситской битвы. Создание на базе Ярославского областного отделения РГО Центра подводных исследований позволит изучить обводненные участки местности, где, предположительно, проходила битва, и, возможно, собрать артефакты", - сообщили в пресс-службе.

В вузе отметили, что ученые ЯГТУ уже не первый год плотно занимаются современным применении обитаемых и необитаемых подводных аппаратов и возможных направлениях сотрудничества между Русским географическим обществом и университетом. В настоящий момент уже создан пилотный образец устройства, с помощью которого можно проводить подводные исследования.

Ранее в регионе была представлена концепцию создания регионального природного заповедника "Поле Ситской битвы", который должен стать крупнейшим туристическим и научным объектом. Ожидается, что запуск проекта будет способствовать развитию Некоузского и Брейтовского районов области.

Битва на реке Сить произошла 4 марта 1238 года между войском владимирского князя Юрия Всеволодовича и корпусом монгольского темника Бурундая. В нем принимало участие порядка 12-15 тыс. человек с каждой стороны. Русское войско, растянутое почти на сто километров вдоль берегов реки Сить, было разгромлено войсками Орды по частям, поскольку татаро-монголы подошло не с той стороны, с которой их ждали русские воеводы, и совершенно неожиданно для них.

Сражение стало последней попыткой серьезного сопротивления ордынскому нашествию, обернувшемуся двухсотлетним игом на Руси.