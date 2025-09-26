В Сколково на "Дне ИИ" обсудят перспективы развития ИИ в России

Мероприятие соберет более 700 участников и экспертов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ключевые вызовы и векторы развития искусственного интеллекта в России обсудят эксперты на "Дне ИИ" в Сколково, сообщила пресс-служба "Сколково" (входит в ВЭБ.РФ).

Мероприятие, которое, как отметили в пресс-службе, соберет более 700 участников и экспертов, состоится 30 сентября в Москве. "День ИИ" в Сколково позволит сформировать подходы, задающие тон развитию российской экосистемы искусственного интеллекта на ближайшие годы", - говорится в сообщении.

На панельной сессии "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия" эксперты поделятся практикой использования искусственного интеллекта в разных отраслях и обсудят факторы, которые определяют скорость внедрения технологий в стране. Также в рамках мероприятия пройдет обучающий интенсив, на котором модератор сессии на реальных примерах покажет, где бизнес может найти прямую выгоду от внедрения ИИ.

Кроме того, ученые Центра ИИ Сколтеха, который объединяет свыше 300 исследователей, инженеров и аспирантов, представят уникальные разработки с использованием репродуктивных нейросетевых моделей в интересах развития стратегических отраслей, а также новейшее инфраструктурное оборудование, способное обеспечивать надежную, безопасную и качественную работы мощнейших IТ-систем.