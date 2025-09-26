В Петрозаводске презентовали новый минерал сульфопадмаит

Презентация прошла в рамках "Карелфорума"

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 сентября. /ТАСС/. Презентация минерала сульфопадмаита, открытого на территории Карелии, прошла в рамках форума-выставки по камнеобработке "Карелфорум". Это сернистый аналог падмаита, обнаруженный на месторождении Средняя Падма в Заонежье, рассказал ТАСС директор Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана Павел Плечов.

"Есть падмаит - это селенид палладия и висмута, а в сульфопадмаите вместо селена - сера. Удивительно, что палладиевый минерал найден не в Норильске, который по палладию № 1 <...>, а именно здесь. Здесь другая история минералообразования и другое сочетание факторов. Я думаю, что Средняя Падма даст еще не один минерал <...>. Эти месторождения перспективны с точки зрения геологического изучения", - рассказал собеседник агентства.

Сульфопадмаит обнаружили среди образцов, которые ученые из Санкт-Петербурга добыли на месторождении в Заонежье еще в 60-е годы во время разведки. В настоящее время он проходит процесс регистрации в качестве нового минерала. Ученый добавил, что среди старых образцов могут быть и другие важные находки.

Селеноджуноит, также найденный на месторождении Средняя Падма и презентованный на "Карелфоруме" в 2024 году, регистрацию уже прошел. Образец передан Институту геологии Карельского научного центра РАН.

О форуме

Международный форум-выставка по камнеобработке "Карелфорум" проходит в Карелии 26 и 27 сентября. Он посвящен добыче, обработке камня и благоустройству с использованием. Участие в событии ежегодно принимают более 160 компаний из России, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана и других стран. На выставке презентуется оборудование и инструмент для горнопромышленного комплекса и готовая продукция камнеобрабатывающих предприятий.