КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Российские ученые разработали новый бесслитковый метод обработки для производства проволоки из алюминиевых сплавов, используемой в авиастроении, судостроении и космической отрасли. Новая технология позволяет уменьшить потери металла и сократить площади производственных помещений, сообщил ТАСС младший научный сотрудник лаборатории физикохимии металлургических процессов и материалов Сибирского федерального университета Александр Дурнопьянов.

"Мы разработали способ получения проволоки из алюминиевых сплавов новым бесслитковым методом. Полученная проволока сварочного назначения, используется в авиастроении, судостроении и космической промышленности. Наш метод позволяет совместить технологические процессы в одной точке, тогда как при традиционном методе производство может быть разнесено по разным цехам", - сообщил он, отметив, что таким образом при новом методе можно сокращать площади, необходимые для производства. Кроме того, экономия металла в среднем при использовании новой технологии может достигать 20%.

Также аналогичная технология применяется для производства алюминиевой проволоки с добавлением циркония, используемой в электропроводке. Данная технология уже прошла промышленную апробацию. Научное руководство при разработке технологии осуществлялось профессором СФУ Сергеем Сидельниковым.

СФУ - первый в России федеральный университет, который был основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске.