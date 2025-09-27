КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Цифрового двойника для сити-ферм, в которых растения растут в условиях полного климатического контроля, разработали и испытали по гранту Минобрнауки РФ российские и белорусские ученые. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского федерального университета.

"Ученые Сибирского федерального университета и Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук Республики Беларусь испытали цифровой двойник для фитотрона - камеры, где растения растут в условиях полного климатического контроля. В основе работы - сочетание физико-математической модели и IoT-датчиков, фиксирующих температуру, влажность и CO . Система позволяет не только мониторить параметры, но и прогнозировать изменения, оптимизируя энергопотребление", - говорится в сообщении.

Испытания были проведены на реальной сити-ферме с производственными объемами. "Мы хотели доказать, что цифровой двойник может быть полезным не только в научных экспериментах, но и в повседневной практике городских ферм. Наша цель - дать фермерам рабочий инструмент для оптимизации энергопотребления и климата, который можно внедрить без огромных затрат", - подчеркнул заведующий лабораторией сити-ферминга СФУ Иван Тимофеенко.

Результаты испытаний показали, что температура моделировалась с отклонением не более 0,1 градуса, влажность - в пределах 2%, а прогноз энергопотребления совпал с фактическими данными на 99,5%. Система построена на доступных решениях, общая стоимость комплекта составила около $2900.

Разработку можно адаптировать для теплиц и вертикальных ферм. В перспективе подобные цифровые двойники станут основой полностью автоматизированных производств, где все решения принимаются на базе анализа данных и прогнозов, подчеркнули в университете.