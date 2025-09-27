Фиксируется существенно повышенная вспышечная активность с возможностью дальнейшего роста, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Три вспышки предпоследнего класса мощности зафиксированы на Солнце 26 и 27 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"27 сентября в 06:59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4226 (S12W09) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 49 минут. В 07:23 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (N16E73) продолжительностью 9 минут", - говорится в сообщении.

Кроме того, вечером 26 сентября произошла вспышка М1.6 продолжительностью 18 минут.

В Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН в свою очередь отметили, что фиксируется "существенно повышенная вспышечная активность с возможностью дальнейшего роста". Геомагнитная обстановка остается спокойной.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.