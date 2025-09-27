Развитие технологий расшифровки ДНК увеличит продолжительность жизни до 150 лет

По словам биолога Сергея Подковальникова, процесс секвенирования генетического кода организма активно начнут использовать в ближайшие десятилетия

КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Развитие технологий секвенирования ДНК (расшифровка генетического кода организма) поспособствует увеличению продолжительности жизни человека до 150 лет. Об этом ТАСС на просветительском марафоне "Знание. Первые" сообщил биолог, победитель конкурса "Знание. Лектор" Сергей Подковальников.

"Если мы используем технологии секвенирования ДНК, то получаем индивидуальный генетический профиль человека. Так мы знаем, какие у нас есть зоны риска и на них обращаем внимание. Какие заболевания у нас возможны. Это, соответственно, увеличивает продолжительность жизни. Сейчас же речь идет об увеличении продолжительности жизни при использовании этих технологий до 150 лет", - сообщил Подковальников.

По словам биолога, персонализация расшифровки генетического кода организма активно начнет использоваться в ближайшие десятилетия. "Другой вопрос, что это будет дорого. <…> Но опять же за 13 лет суперэлитная технология по расшифровке ДНК подешевела с 3 миллиардов долларов до 500 долларов. Поэтому, со временем, возможно и расшифровка генетического кода организма тоже упадет в цене", - добавил Подковальников.

Секвенирование ДНК - это процесс определения точной последовательности нуклеотидов (аденина, тимина, цитозина и гуанина) в молекуле ДНК. Этот метод позволяет расшифровывать генетический код организма, выявлять генетические мутации.

Российское общество "Знание" проводит очередной федеральный просветительский марафон "Знание. Первые". Мероприятие посвящено 80-летию атомной промышленности, пройдет в 11 городах России и за рубежом - в Сухуме. В Красноярске площадкой марафона стал Краевой дворец молодежи. Аудиторию марафона составила 550 красноярских школьников и студентов.