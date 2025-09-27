Фальков: ИИ может стать мегапроектом, сравнимым с атомом и космосом

Искусственный интеллект способен оказать колоссальное влияние на многие сферы человеческой жизни, считает министр науки и высшего образования

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект в XXI веке способен стать грандиозным научным проектом, сопоставимым по значению с атомным и космическим мегапроектами ХХ века. Об этом заявил министр науки и высшего образования Российской Федераци Валерий Фальков на лекции на марафоне "Знание. Первые" в рамках Мировой атомной недели на ВДНХ.

"Решение таких масштабных задач, как атомный проект и выход человека в космос - все это конкурентные между странами проекты, требующие колоссальных усилий, напряжения воли, интеллекта, целеустремленности, не только ярких лидеров научных коллективов, но и огромного количества людей. Что-то сопоставимое мы видим на современном этапе. Речь идет об ИИ, который может стать значимым фактором в развитии исследовательской деятельности в свою очередь и так же, как указанные проекты, оказать колоссальное влияние на многие сферы человеческой жизни", - рассказал Фальков.

По словам министра, речь идет о создании уникального инструмента - "ускорителя, способного многократно повысить эффективность всех научных направлений".

"По мнению ряда экспертов, искусственный интеллект может привести к глубокой перестройке науки и превратиться в колоссальный вызов для нее, способный подтолкнуть к смене модели науки экспериментальной и теоретической, и не просто науки, основанной на данных, а науки, основанной на искусственном интеллекте", - отметил Фальков.