Разработка позволяет дистанционно отслеживать состояние улья и автоматически предотвращает кражи и голодание пчел в зимний период

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Ученые Новгородского госуниверситета (НовГУ) получили патент на систему для умного улья, которая дистанционно отслеживает его состояние и автоматически предотвращает кражи и голодание пчел в зимний период. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Система мониторинга следит за температурой, влажностью, весом и местоположением улья. Разработка позволяет пчеловоду в режиме реального времени получать сведения о состоянии улья, а также автоматизировать процессы ухода за пчелами - например, обеспечить дополнительное питание в зимний период", - рассказали в пресс-службе.

Многофункциональный датчик, закрепленный внутри улья, считывает температуру, влажность, массу улья и звуковую активность пчел. "Он измеряет соответствующие параметры для обеспечения оптимального микроклимата, а полученные данные передаются на базовую станцию", - пояснила одна из авторов разработки доцент кафедры технологии производства и переработки сельхозпродукции Татьяна Кондратьева. Для поддержания температуры улей оснащен нагревательными элементами, а анализ звука помогает выявить признаки стресса или роения.

Защиту от краж обеспечивает датчик движения с GPS-маячком, прикрепленный к внутренней стороне улья. Он отслеживает местоположение и срабатывает при попытке несанкционированного доступа, мгновенно отправляя уведомление через мобильное приложение. Питание системы автономное: солнечные панели на крыше улья и аккумулятор, позволяющий работать без солнца несколько недель.

В основании улья расположена автоматическая поилка с сиропом объемом 250 мл, чего хватает примерно на неделю. Она активируется при снижении веса улья ниже порогового значения, обеспечивая пчелам дополнительное питание зимой. Это предотвращает гибель пчел от голода.

По данным университета, аналогичные системы мониторинга, такие как "Beenalytics" или "Апипульс", имеют более ограниченный функционал и не предусматривают автономного питания, отслеживания местоположения или систем автоматического обслуживания. Комплексная разработка НовГУ позволяет уменьшить затраты времени на обслуживание ульев и минимизировать риски, связанные с окружающей средой и кражами. Обзор разработки подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.