Обмен знаний должен быть абсолютно свободным, заявил директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСиС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Зарубежные ученые, стремящиеся работать с россиянами, сталкиваются с административными барьерами со стороны своих государств. Однако в тех областях знаний, где у России есть уникальные компетенции и идеи, это сотрудничество искусственно не ограничивается, сообщил руководитель научной группы Российского квантового центра, директор Института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСиС Алексей Федоров.

"В тех направлениях, в которых мы имеем некоторые уникальные компетенции, уникальные идеи, наше международное научное сотрудничество продолжается. У нас выходят научные статьи с коллегами из совершенно разных стран мира, мы работаем, продолжаем совместные научные проекты. При этом мне горестно видеть, как коллегам с той стороны ставят определенные административные барьеры [на пути к] возможности работать с Россией. Я очень переживаю за коллег, которые сталкиваются с подобными ситуациями. Конечно, они должны быть полностью исключены", - сказал Федоров, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".

Он также отметил, что у науки не может быть никаких границ, а обмен знаний должен быть абсолютно свободным.

"Потому что только совместная работа <…> позволит нам извлечь максимум пользы из знаний и технологий и нивелировать все возможные негативные последствия [развития тех или иных технологий]", - заключил ученый.