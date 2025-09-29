Открыта двойная звездная система с рекордно коротким периодом обращения

В таких системах исследуются механизмы вспышек новых и сверхновых звезд, их изучение важно для понимания эволюции двойных звезд и источников гравитационных волн

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Международная группа астрофизиков под руководством заведующего научно-исследовательской лабораторией Казанского федерального университета (КФУ) Ильхама Галиуллина обнаружила редкую компактную двойную звездную систему с рекордно коротким орбитальным периодом, получившую название Gaia19bxc. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Двойные системы - это не просто две близко расположенные звезды. Они связаны гравитацией и движутся вокруг общего центра масс. Такие системы служат своего рода природными лабораториями, в которых можно наблюдать важнейшие астрофизические процессы: аккрецию, обмен массой, магнитные взаимодействия и релятивистские эффекты. Именно в таких системах активно исследуются механизмы вспышек новых и сверхновых звезд, а также регистрируются гравитационно-волновые события.

Как пояснил руководитель исследования, уникальность системы Gaia19bxc заключается в сочетании нескольких характеристик. "Во-первых, это чрезвычайно короткий орбитальный период - около 64 минут. Во-вторых, данные, полученные в результате фотометрических и спектроскопических наблюдений системы, указывают на наличие у белого карлика сильного магнитного поля, что является характерной чертой для магнитных катаклизмических переменных, так называемых поляров. В-третьих, в оптических спектрах системы отчетливо видны мощные эмиссионные линии водорода и гелия, что свидетельствует о водородном составе звезды-донора", - цитирует пресс-служба Галиуллина.

Открытие стало возможным благодаря комплексному использованию данных с крупнейших обсерваторий мира, включая космическую обсерваторию Gaia, телескопы в обсерваториях Паломар и Кека. Ученый подчеркнул, что система может быть первым наблюдательным подтверждением существования ранее предсказанного класса поляров с низкой металличностью. Изучение таких систем имеет фундаментальное значение для понимания эволюции двойных звезд и источников гравитационных волн.

В дальнейшем исследователи планируют продолжить изучение Gaia19bxc и поиск аналогичных объектов в нашей Галактике, чтобы получить более полное представление о их популяции и поведении в различных диапазонах электромагнитного спектра.