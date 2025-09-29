Главным преимуществом разработки ученые называют двухканальный анализ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ученые Национального исследовательского университета "МЭИ" разработали систему, которая сочетает лазерный анализ и математическую обработку электрокардиограмм для точной диагностики заболеваний сердца. Новая технология позволяет выявлять отклонения в работе сердечной мышцы на самых ранних стадиях, сообщили в пресс-службе вуза.

"Использование разработанных решений позволит значительно расширить сведения о состоянии сердечно-сосудистой системы, выявить ранние отклонения от нормы деятельности сердца, расширить возможности методик постановки диагноза заболеваний", - отметил ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев.

Главным преимуществом системы ученые называют двухканальный анализ: лазер фиксирует физические характеристики сердечной мышцы, а вейвлет-преобразование электрокардиограмм "разбивает" сигнал на отдельные временные отрезки, позволяя понять, как ведет себя каждый участок сердца в разные моменты времени. Такое сочетание дает более полную картину состояния органа и повышает точность диагностики.

В университете уточнили, что рабочий макет системы уже создан на базе специализированного электрокардиографа и лазерного диагностического комплекса. Подготовлено программное обеспечение для обработки электрокардиограмм, тестирование проводится на открытой базе данных кардиограмм.