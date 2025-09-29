Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин заявил, что у республики уже имеются отдельные технологические заделы

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Белоруссия предложила начать работу над созданием союзного промышленного робота. Об этом заявил премьер-министр республики Александр Турчин на пленарной сессии "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего" в рамках выставки "Иннопром. Беларусь".

"На примере успешной совместной работы по созданию союзного станка предлагаем развернуть аналогичную работу по созданию союзного промышленного робота", - сказал он.

По словам Турчина, Белоруссия ставит перед промышленностью задачу достичь среднемирового уровня роботизации - порядка 150 роботов, преимущественно отечественного производства, на 10 тыс работников.

"Для ее решения потребуется интегрировать в производство десятки тысяч роботов, а это условие для локализации производства и их деталей - сервоприводов, силовой электроники, систем машинного зрения, датчиков и сенсоров. Это еще одна важная точка кооперации наших промышленных комплексов", - отметил глава правительства.

Он добавил, что у республики уже имеются отдельные технологические заделы, формируется кадровый потенциал.

ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.