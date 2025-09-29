Нижняя граница полярного овала достигнет центральной части страны примерно в 23:00 мск

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вероятность полярных сияний в европейской части России в настоящее время выше средней. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Для центральных областей России вероятности в данный момент выше средних, но пока недостаточные для регистрации. Нижняя граница полярного овала достигнет центральной части страны примерно в 23 часа по Москве", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что прогноз для Мурманска на ближайший час составляет 71 %, для Архангельска - 43 %. Причем в обоих случаях с высокой вероятностью роста до 80-100 % в течение 2-3 часов. "В Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Карелии пики ожидаются в интервале с 22 до 02 часов ночи", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что рост полярного овала наблюдается в восточной части России, но вероятность интенсивных полярных сияний в центральной части страны пока низкая.