МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета разрабатывают экспериментальную установку для переработки попутного нефтяного газа в жидкие углеводороды и энергосберегающую технологию его глубокой переработки. Проект реализуется в рамках программы развития "Приоритет-2030", сообщили в пресс-службе университета.

"Главная цель - разработка технологий для эффективной переработки углеводородного сырья, чистой энергетики и защиты окружающей среды с использованием природовдохновлённого подхода "реинжиниринга природы", - отметил руководитель проекта, кандидат химических наук Андрей Елышев.

По его словам, для выполнения задач создана интернациональная междисциплинарная команда, включающая специалистов из России, Сирии и Мексики, которые работают над моделированием каталитических процессов и разработкой новых катализаторов. Университет располагает современным оборудованием для физико-химического анализа и программным обеспечением для вычислительной гидродинамики, что позволяет вести исследования мирового уровня.

В рамках проекта уже создана лабораторная установка для испытаний катализаторов по процессу Фишера-Тропша, разработана документация на установку по переработке попутного нефтяного газа в жидкие углеводороды, проведено детальное моделирование газовых потоков в микроволокнистых катализаторах. Кроме того, коллектив разработал энергосберегающую технологию реверс-процесса гидрогенолиза и методику применения машинного обучения для выбора перспективных катализаторов, подтвердив ее эффективность экспериментально.