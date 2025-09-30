Судно "Академик Трешников" выполнило самый высокоширотный рейс в своей истории

За 40 суток экспедиции преодолело около 14,5 тыс. км

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Академик Трешников" завершило очередную арктическую экспедицию, ставшую самым высокоширотным рейсом в истории судна. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ),

"За 40 суток в экспедиции НЭС "Академик Трешников" преодолело около 14 500 километров по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана и достигло рекордной точки - 87°52'' с. ш. Судно доставило полярников, около года работавших на дрейфующей научной станции "Северный полюс" и на научно-исследовательском стационаре "Ледовая база Мыс Баранова", в порт Мурманска", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что экспедиция успешно выполнила задачи по смене полярников, доставке снабжения и передислокации уникального научно-экспедиционного судна - ледостойкой платформы "Северный полюс" на расстояние 430 километров из Западного в Восточное полушарие.

"Впервые в истории дрейфующих экспедиций специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института переместили станцию на такое значительное расстояние в Северном Ледовитом океане и изменили направление ее движения", - сообщили представители ААНИИ.

Научно-экспедиционное судно "Академик Трешников" построено в 2012 году на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Судно имеет ледовый класса Arc7 и обеспечивает доставку грузов и полярников на станции в Арктике и Антарктике. Вместимость судна - до 60 человек экипажа и 80 членов экспедиции. На борту оборудованы 10 стационарных лабораторий, в том числе две океанологические, океанографическая с морозильной камерой, гидрохимическая, экологическая, гидроакустическая, метео-синоптическая, лаборатория приема спутниковой гидрометеорологической информации, центральная компьютерная и лаборатория ледовых нагрузок. Также в составе судна четыре мобильные контейнерные лаборатории для океанологических, ледовых, геофизических биологических и исследований атмосферы. Две вертолетные площадки позволяют выполнять грузовые работы с кормы и с бака судна. Для осмотра подводной части судна оборудована водолазная станция.