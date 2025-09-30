На форуме в Архангельске сформируют образ развития Севморпути до 2040 года

На Всероссийский форум молодых ученых "Полюс" приехали участники из 75 регионов страны, а также из Абхазии, Сьерра-Леоне, Киргизии и Казахстана

АРХАНГЕЛЬСК, 30 сентября. /ТАСС/. Всероссийский форум молодых ученых "Полюс" открылся в Архангельске, на него приехали участники из 75 регионов страны. Как рассказал ТАСС директор форума Олег Минчук, они сформируют образ развития Северного морского пути до 2040 года - это одна из целей форума.

"Ребята на протяжении форума будут совместно формировать образ будущего развития Северного морского пути в рамках сотрудничества с корпорацией "Росатом". И итогом форума станет создание карты будущего, видения молодыми учеными со всей страны особенностей развития Северного морского пути до 2040 года", - сказал Минчук.

Форум посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества, а также 80-летию атомной промышленности страны и 500-летию освоения Россией Северного морского пути. "Отсюда очень интересная специфика форума, именно направленность на арктические исследования. И ключевым моментом является фокус на создание участниками проектов и конкретных продуктов", - добавил собеседник агентства.

Около десяти крупных заказчиков предложили участникам форума поработать над практическими задачами. Это Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, особая экономическая зона "Алабуга", Фонд поддержки регионального кинематографа, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и другие. Свои проекты молодые исследователи представят 3 октября.

Участники приехали в Архангельск из 75 субъектов России, а также из Абхазии, Сьерра-Леоне, Киргизии и Казахстана.

Организаторами форума выступают центр молодых исследователей "Полюс" и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Форум реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".