Создана ИИ-система проверки многостраничных отчетов в госсекторе

Инструмент позволит сократить время на первичный анализ выполнения показателей в документах с дней до минут

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Специалисты РТУ МИРЭА разработали программу проверки многостраничных отчетов, которая с помощью технологий искусственного интеллекта ускоряет анализ выполнения задач в госсекторе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Каждый день государственные системы получают сотни документов, подтверждающие выполнение мероприятий и показателей. Команда инженеров РТУ МИРЭА разработала инструмент, который за секунды просматривает многостраничные отчеты и помогает понять, достигнут ли требуемый результат", - сообщили ТАСС в вузе.

Инструмент, основанный на технологиях искусственного интеллекта, позволит сократить время на первичный анализ выполнения показателей в документах с дней до минут.

"К примеру, вы вводите название мероприятия - "оснащение образовательных организаций оборудованием", затем загружаете файл отчета. Система сама проверяет, есть ли в документе факты, подтверждающие выполнение. Не надо листать десятки страниц", - уточнили ТАСС в пресс-службе университета, добавив, что разработка не заменяет работы аналитиков, но упрощает их работу.

Нейросеть-контролер

Система, представляющая собой большую языковую модель, распознает текст, разбивает его на части, анализирует и формирует краткое резюме. Для пользователя это выглядит как обычный веб-интерфейс с кнопкой "Анализировать".

"Уникальным решение является потому, что учитывает контекст самого мероприятия, которому посвящен отчет. Если для проверки важны конкретные признаки - например, инвентарные номера, спецификации поставок или ссылки на акты - система "понимает", что именно искать, и показывает эти места в тексте. Во-вторых, модель не ограничивается одним сценарием: тот же документ можно проверить относительно другого мероприятия и убедиться, что совпадение случайно не произошло", - уточняет соавтор работы Айдар Казаков, сотрудник лаборатории доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, слова которого приводит пресс-служба вуза.

По словам проректора вуза Олега Винокурова, такие инструменты способны изменить технологии ведения отчетности.

"Автоматический первичный разбор снимает нагрузку с экспертных команд и помогает сфокусироваться на содержательных вопросах. Это ровно тот случай, когда искусственный интеллект работает на общественную пользу: ускоряет, упрощает и повышает качество процессов", - считает он.