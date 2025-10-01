В РФ создали методологию для повышения надежности изделий авиа- и машиностроения

САРАТОВ, 1 октября. /ТАСС/. Ученые Саратовского государственного технического университета им. Гагарина (СГТУ) предложили уникальную методологию прогнозирования деформации пластин с отверстиями, используемых в авиа- и машиностроении. Это позволит повысить надежность и долговечность изделий, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Данная методология открывает новые перспективы для повышения надежности и долговечности изделий, применяемых в различных сферах промышленности, представляет значительный интерес для инженерного сообщества и будет способствовать дальнейшему развитию технологий проектирования и конструирования", - привели в пресс-службе слова автора исследования Антона Максеева.

Необходимость разработки

В вузе подчеркнули, что полученные результаты имеют большое практическое значение и особенно важны для таких отраслей промышленности как авиастроение, машиностроение, судостроение и медицинская техника. Дело в том, что в них активно используются неоднородные пластины с отверстиями. Учет деформаций играет ключевую роль в предотвращении разрушения конструкций, пояснили в вузе.

Исследователи построили математическая модель, которая подходит для трехмерного анализа напряженно-деформированного состояния пластин с отверстиями. При этом учитывались любые граничные условия и нагрузки. Основой для матмодели послужила деформационная теория пластичности.

"Анализ доказал, что использование тетраэдральных элементов имеет преимущество при соответствующей дискретизации сетки. Также были созданы карты распределения упругопластических состояний, позволяющие точно определять зоны развития пластических деформаций в зависимости от диаметра отверстия", - отметил автор работы.

Исследование Максеев вел совместно с профессорами Физико-технического института СГТУ Вадимом и Антоном Крысько, Максимом Жигаловым. Оно прошло успешную апробацию. Работа поддержана грантом Российского научного фонда.

Саратовский государственный технический университет основан в 1930 году и является одним из ведущих технических вузов России. В СГТУ обучаются более 20 тыс. студентов и слушателей. В структуру университета входят восемь институтов, военный учебный центр, два филиала и один колледж. Вуз обеспечивает подготовку и переподготовку кадров по широкому спектру инженерных, технических, естественнонаучных, экономических, управленческих, социально-гуманитарных специальностей и направлений.