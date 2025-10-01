На фестивале "Наука 0+" в Москве представят российские разработки в сфере ИИ

Мероприятие пройдет 10-12 октября

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова представит разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ) на международном фестивале "Наука 0+", который пройдет в Москве 10-12 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

На базе вуза действуют Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта и Институт ИИ, а также фонд "Интеллект". С 2023 года здесь работает суперкомпьютер "МГУ-270", направленный на развитие ИИ-систем и исследования с использованием этих технологий. 1 сентября 2025 года ректор вуза Виктор Садовничий объявил о создании факультета искусственного интеллекта и начале подготовки к первому набору студентов.

"11-12 октября ведущие ученые Исследовательского центра в сфере ИИ МГУ и Института ИИ МГУ выступят с научно-популярными лекциями на международном фестивале "Наука 0+". Слушатели узнают о том, сможет ли ИИ заменить мозг человека, как создавать новые лекарства с помощью этого инструмента, какие профессии исчезнут с повсеместным внедрением искусственного интеллекта и многом другом", - сказали ТАСС в пресс-службе проекта, уточнив, что выступления ученых состоятся в Шуваловском корпусе вуза.

В число задач Исследовательского центра в сфере ИИ МГУ входят поиски решения проблем токсичности и галлюцинаций больших языковых моделей и автоматизации бизнес-процессов в банковской сфере, а также разработка новых инструментов для диагностики заболеваний и создания новых материалов и лекарств.

"Сегодня в МГУ собрана уникальная команда ученых мирового уровня и выстроена целая экосистема для развития ИИ, ключевым элементом которой стал Исследовательский центр в сфере ИИ МГУ. Наша цель - превратить научные разработки в реальные технологические решения, востребованные как в России, так и за ее пределами. На фестивале "Наука 0+" мы представим не просто лекторий, а многогранность нашей экосистемы: от фундаментальной науки до проектов, которые меняют жизнь уже сегодня", - отметил руководитель центра Григорий Боков, чьи слова приводит пресс-служба "Наука 0+".

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами "Наука 0+" выступают Минобрнауки РФ и правительство Москвы при поддержке МГУ и РАН. Юбилейный, 20-й по счету фестиваль пройдет здесь 10-12 октября и будет включать интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы.

В этом году количество площадок, которые будут работать в Москве, превысит 100 локаций. Главная тема фестиваля в 2025 году - "Твоя квантовая Вселенная" - соответствует объявленному ООН Международному году квантовой науки и технологий. Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и "Эн+". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - "Сбер". Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки".

