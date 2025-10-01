Создана установка для испытания магниевых сплавов медицинских имплантов

Разработка позволит локализовать испытательную базу и необходимые компетенции в России, что критически важно для производства медицинских изделий

САМАРА, 1 октября. /ТАСС/. Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) создали первую в России установку для оценки состояния магниевых сплавов, из которых вуз производит медицинские импланты в рамках Передовой инженерной школы "Гибридтех". Предложенная установка позволит локализовать испытательную базу и необходимые компетенции в России, что критически важно для производства медицинских изделий, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые ТГУ создали установку, предназначенную для более точной оценки коррозионно-усталостной долговечности биорезорбируемых магниевых сплавов. Такие сплавы открывают новую эру в создании медицинских имплантатов, способных растворяться в организме человека, не нанося ему вреда. Однако для их безопасного и эффективного применения необходимо изучить поведение материала в приближенных к реальной, агрессивной биологической среде человеческого тела", - сообщили в университете.

Как пояснили в ТГУ, ранее отечественного оборудования для всесторонних испытаний магниевых сплавов перед изготовлением имплантов не было. Они производились в зарубежных лабораториях, доступ к которым сейчас затруднен. Создание собственной установки для испытаний - важный шаг в сторону импортозамещения. В вузе считают, что оценка коррозионно-усталостной долговечности биомедицинских сплавов является одной из ключевых характеристик материала, необходимой для разработки имплантатов с заданным сроком службы, чтобы он растворился в организме после выполнения своей функции. К тому же, подчеркнули в ТГУ, в разных частях организма биорезрбируемые материалы растворяются по-разному в зависимости от пола, возраста и других особенностей человека. Установка позволит синхронизировать исследования ученых всего мира по подбору биорезорбируемых имплантатов, поскольку предполагается создание единого стандарта их исследования, а в перспективе позволит персонифицировать производство биорезорбируемых имплантатов.

"На этой установке мы с помощью различных физиологических растворов имитируем среду человеческого организма и смотрим, как быстро материал разрушается под воздействием циклического нагружения и коррозии. Это помогает оценивать долговечность работы материала в условиях, приближенных к реальным", - рассказал один из разработчиков Михаил Линдеров. Его статья об установке опубликована в отечественном высокорейтинговом научном журнале "Заводская лаборатория. Диагностика материалов".

О производстве имплантов в ТГУ

Производство магниевых имплантатов - один из продуктовых проектов, с которым ТГУ входит в федеральную программу стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Биорезорбируемый магниевый сплав разработали материаловеды ТГУ, вуз стал первым в стране производителем магниевых имплантатов для челюстно-лицевой хирургии и сращивания костей конечностей после повреждений и переломов. В сентябре 2024 года министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев запустили производство изделий медицинского назначения из магниевых сплавов для эндопротезирования в технопарке Передовой инженерной школы "Гибридтех".

Первая в России партия имплантатов, произведенных из магниевого сплава в ТГУ, поступила в медицинские учреждения страны в конце 2024 года, операции с их использованием уже проводятся. Планируемый объем выпуска медицинских изделий, таких как винты и спицы, до конца 2025 года составляет 8 тыс. штук. Производитель планирует в 2026 году выпустить 18 тыс. магниевых имплантов, а в последующие годы увеличить объем выпуска имплантов до 30 тыс. штук. Расширяется номенклатура выпуска изделий, в их число входят более 100 наименований, включая пластины для остеосинтеза, трубки для урологии, штифты, саморассасывающаяся проволока для временной фиксации тканей. Объем рынка составляет около 6 млрд рублей в год.