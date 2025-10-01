Фурсенко: науку в России стали воспринимать как инструмент развития экономики

Санкции сыграли на пользу российской науки, отметил помощник президента

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Санкции западных стран пошли на пользу российской науке, которую перестали относить к социальной сфере и стали воспринимать как эффективный инструмент развития экономики. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко на пленарном заседании Азовского форума развития.

"Санкции, они вообще сыграли <…> на пользу российской науки. Потому что пока не было санкций, <…> я уже не говорю про СВО, наука у нас традиционно относилась к социальной сфере. <…> И только когда начались жесткие ограничения и санкции, стало понятно, что это один из важнейших инструментов, обеспечивающих развитие экономики", - сказал Фурсенко.

Он отметил, что все еще существует проблема взаимодействия предпринимателей с научными институтами, так как бизнес долгое время считал, что проще купить уже готовую технологию и не думать о финансировании исследований. Сейчас не все предприниматели настроены платить за нужные им изыскания, боясь не получить нужного результата. Также он отметил, что до сих пор существуют преграды в финансировании прикладной науки, так как финансисты разделяют бюджеты на науку и развитие бизнеса. При этом Фурсенко подчеркнул, что "без науки реальные инновации невозможны".

Помощник президента РФ предложил создать площадку, на которой и наука, и бизнес смогут выстроить доверительные отношения.

"Азовский форум развития: экономика Новороссии" проводится в Мариуполе. Он организуется с 2024 года по поручению президента РФ. В этом году он проходит с 1 по 3 октября и посвящен развитию и нормативному регулированию экономики, технологическому лидерству и наукоемкому технологическому предпринимательству, водоснабжению Донбасса, рекультивации территорий, развитию туризма другим темам. Отдельные секции будут по преподаванию философии и сохранению памяти подвигов российских бойцов. В числе организаторов форума Минобрнауки РФ и правительство ДНР.