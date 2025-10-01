Магнитные бури на Земле продлятся минимум до конца дня

Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев отметил, что глобальное возмущенное состояние магнитосферы сохраняется в полном объеме

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Возмущения магнитного поля Земли и магнитные бури наблюдаются уже около двух суток и ,вероятно, продлятся как минимум до конца дня. Об этом рассказал ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев.

"На данный момент с перерывами возмущения и бури наблюдаются около двух суток - с середины понедельника. Непрерывный магнитный шторм был зафиксирован с утра 30 сентября до утра сегодняшнего дня и длился более суток", - сказал он.

Богачев отметил, что глобальное возмущенное состояние магнитосферы на данный момент сохраняется в полном объеме. "Примерно с 12:00 до 16:00 часов по московскому времени был небольшой перерыв, но в настоящий момент уровень геомагнитных возмущений снова вернулся в красную зону. По состоянию на 17:00-18:00 часов по Москве фиксировалась буря уровня G1-G2. Есть большие шансы, что на этом уровне геомагнитные возмущения продержатся как минимум до конца суток", - уточнил он.

По словам ученого, речь о рекордной продолжительности пока не идет, но, подчеркнул, что геомагнитные возмущения пока не закончены, "так что итоги, в том числе по продолжительности, подводить рано".