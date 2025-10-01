В Московском регионе почти безоблачная погода позволит увидеть полярное сияние

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Почти безоблачная погода, отмечаемая нынешним вечером в столичном регионе, позволит москвичам и жителям Подмосковья увидеть полярное сияние если таковое случится. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Ранее сообщалось, что в центральной части России третью ночь подряд не исключены полярные сияния.

"Почти безоблачное небо может позволить жителям столичного региона увидеть полярное сияние, если оно состоится в наших широтах этим вечером",- сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в столице и по области прогнозируется облачность с прояснениями без осадков при температуре воздуха от нуля до плюс 2 градусов в Москве и от минус 2 до плюс 3 градусов по Подмосковье.

На протяжении двух минувших вечеров жители регионов европейской части страны, в том числе и столичного, сообщали на своих страницах в социальных сетях о наблюдении полярного сияния, подкрепляя свои слова фотографиями. Также о наблюдении явления сообщали местные и региональные СМИ.

Как отмечал в беседе с ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев, возмущения магнитного поля Земли и магнитные бури наблюдаются уже около двух суток и, вероятно, продлятся как минимум до конца дня. При этом он подчеркнул, что фиксируется формирование яркого полярного овала, поэтому есть вероятность наблюдения полярных сияний жителями центральной части России третью ночь подряд.