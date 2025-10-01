На Солнце произошли две сильные вспышки

Они продолжались 22 и 24 минуты

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Две сильные вспышки зафиксированы на Солнце 1 октября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"1 октября в 05:26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4232 (N06E20) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 22 минуты. <...> 19:50 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4232 (N06E13) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 24 минуты", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.