ИКИ РАН: заявка Российской академии наук в нацпроект "Космос" утверждена

Директор Института космических исследований РАН академик Анатолий Петрукович сообщил, что обращение научного сообщества было одобрено в полном объеме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Заявка, которую Российская академия наук (РАН) представила в новый национальный проект по освоению космоса, была утверждена в полном объеме, хотя не все изначальные пожелания научного сообщества попали в эту заявку. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Анатолий Петрукович.

"Все предложения научного сообщества - множество разнообразных идей не только ИКИ, но и других научных организаций - прошли тщательный отбор в академии наук, в Совете РАН по космосу, и по итогам академия представила заявку в нацпроект. Заявка была утверждена в полном объеме, но, конечно, далеко не все наши изначальные желания попали в заявку", - рассказал Петрукович.

По его словам, из околоземных миссий в нацпроект вошел запуск биоспутника "Бион-М" №3, намеченный на 2030 год, два запуска по проекту "Резонанс" для исследования динамики магнитного поля Земли, запуск проекта "Арка" по изучению короны Солнца, а также проект "Нуклон" по изучению космических лучей.

Академик добавил, что в нацпроект целиком вошла лунная программа из шести запусков автоматических станций, проект "Венера-Д" и орбитальные астрофизические обсерватории "Спектр-УФ", "Спектр-М" и "Спектр-РГН".

Из тем, не прошедших отбор в заявку академии наук, директор института выделил практическое изучение астероидов. "Такие проекты предлагались, но на фоне Луны, Венеры и всех прочих проектов они не попали в основную программу. Тем не менее мы активно изучаем теоретическую сторону вопроса, чтобы, если ситуация каким-то образом изменится, быть готовым к ней", - добавил Петрукович.

О космической науке

Федпроект "Космическая наука" является частью национального проекта "Развитие космической деятельности Российской Федерации", нацеленного на становление технологически независимой и глобально конкурентоспособной космической отрасли, формирующей новые рынки в перспективных технологиях и сервисах. В рамках нацпроекта планируется запустить более 1,1 тыс. спутников связи и дистанционного зондирования Земли. До 2036 года на нацпроект планируется выделить около 4,4 трлн рублей бюджетных средств - 1,7 трлн будут выделены в ближайшие 6 лет.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС в 07:00 мск.