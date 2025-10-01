ИКИ РАН: проектирование доставки лунного грунта на Землю начнется в 2026 году

Планируется работа над эскизными проектами "Луна-28" и "Венера-Д"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Работа над эскизным проектом автоматической станции "Луна-28", предназначенной для возврата лунного грунта на Землю, начнется в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Анатолий Петрукович.

"В новом году у нас начнется эскизное проектирование "Венеры-Д" и "Луны-28", - сказал он.

Согласно ранее озвученным планам, космический аппарат "Луна-28" возьмет пробы грунта естественного спутника Земли с глубины до двух метров, сохранит их при криогенных температурах, после чего доставит их на Землю.

