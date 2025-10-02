ИКИ РАН: нацпроект по космосу выведет институт на оптимальный режим работы

В последние годы выросли поставки и обновили оборудование, заявил директор учреждения Анатолий Петрукович

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новый национальный проект по освоению космоса позволит Институту космических исследований (ИКИ) РАН выйти на оптимальный режим работы. Об этом в интервью ТАСС заявил директор института, академик Анатолий Петрукович.

"В последние годы наши поставки постоянно росли, было обновлено оборудование, и мы готовы к решению новых задач. Так как Институт изначально был построен под обширную советскую космическую программу, то на самом деле новые объемы должны вывести нас на оптимальный режим работы", - сказал он.

По словам академика, 60 лет назад ИКИ был создан не только как научный институт, но как и космическое предприятия полного цикла. "Недостаточно просто придумать эксперимент и потом ждать результатов. Надо изготовить часто уникальный прибор, который никто раньше не делал, да еще и так, чтобы он выдержал запуск ракеты и затем многолетнюю работу в космосе. Например, сегодня некоторые наши приборы работают на орбите уже более двадцати лет", - добавил Петрукович.

Он рассказал, что специальные подразделения разрабатывают приборы, изготавливают, испытывают и организуют их управление. "Часть делаем на московской площадке, работает и наш филиал -конструкторское бюро в городе Таруса Калужской области. Кроме научной аппаратуры институт выпускает и большое количество служебной аппаратуры для космических аппаратов. Так что вопрос о готовности к реализации национального проекта не праздный", - подчеркнул глава ИКИ.

О нацпроекте "Космос"

Национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации" был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в начале июня. Его цель - становление технологически независимой и глобально конкурентоспособной космической отрасли, формирующей новые рынки в перспективных технологиях и сервисах. В рамках нацпроекта планируется запустить более 1,1 тыс. спутников связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

В состав нацпроекта вошли 8 федеральных проектов, в том числе "Космическая наука", "Космический атом", "Производственно-технологическая система" и "Связь и наблюдение за Землей". До 2036 года на нацпроект планируется выделить около 4,4 трлн рублей бюджетных средств - 1,7 трлн будут выделены в ближайшие 6 лет.

Полный текст интервью выйдет в 07:00 мск.