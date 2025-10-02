Эксперт Маслов: совместный научный институт с КНР продвинет исследования в ИИ

Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова также считает, что российско-китайский институт фундаментальных исследований поспособствует математическим исследованиям созданию суперкомпьютеров

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 2 октября. /ТАСС/. Российско-китайский институт фундаментальных исследований, договор о создании которого был подписан в сентябре в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР, продвинет математические исследования, создание суперкомпьютеров и моделей искусственного интеллекта. Такое мнение высказал ТАСС востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов.

"Если все пойдет, как мы планируем, у нас будут очень серьезные прорывы, прежде всего в математических исследованиях, которые в дальнейшем ложатся в основу физических измерений, в основу создания суперкомпьютеров и моделей искусственного интеллекта. Плюс к этому мы сможем изучать сложные социальные процессы на основе математических моделей", - сказал Маслов.

Эксперт отметил, что для сторон ключевым сейчас является взаимодействие между крупными научными школами. "Мы хорошо отработали вопросы обмена студентами, преподавателями, но именно совместные исследования - это очень большой [и] сложный проект. Важно то, что мы нашли модель, как можно работать, находясь в России и Китае, обмениваясь данными, - подчеркнул он. - И здесь очень важно, [что] когда мы вместе проводим исследования, мы учимся понимать друг друга с точки зрения подходов к науке".

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что проект создания Российско-китайского института фундаментальных исследований призван служить развитию научной и образовательной инфраструктуры отечественных университетов, позволит выработать передовые стандарты проведения научно-исследовательских работ, внедрить новые технологии, подготовить специалистов высшей квалификации. Президент Пекинского университета академик Гун Цихуан отметил, что созданный институт должен решать триединую задачу совместных научных исследований, реализации образовательных программ и стать площадкой взаимодействия ученых высокого уровня.