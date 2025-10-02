В ИКИ РАН объяснили интерес к активности Солнца популярностью мессенджеров

Директор Института космических исследований Анатолий Петрукович добавил, что солнечный цикл длится 11 лет

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Текущий солнечный цикл ниже среднего по своей интенсивности, но привлекает серьезное внимание общественности отчасти благодаря онлайн-медиа и мессенджерам, заявил в интервью ТАСС директор Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик Анатолий Петрукович.

"Я считаю, что да", - ответил Петрукович на вопрос, можно ли объяснить текущий ажиотаж по поводу солнечной активности всплеском популярности социальных медиа. "Если лет двадцать назад про такие вещи не всегда даже рассказывали по телевизору, то сегодня есть и большое количество сетевых медиа, каналы в мессенджерах", - пояснил он.

Академик добавил, что солнечный цикл длится 11 лет, из которых около 7 приходится на период солнечного максимума. При этом академик указал на "артефакт короткой памяти общественного сознания" - когда наступает новый солнечный максимум, все успевают забыть о предыдущем.

"Я как научный сотрудник, если говорить об экстремальных событиях, скорее вспомню события 30-летней, 40-летней давности, чем текущего цикла. Ничего необычного на Солнце сейчас не происходит - если уж что, то цикл сейчас ниже среднего по интенсивности", - подчеркнул Петрукович.