В НГТУ разработали ледорезную машину с повышенной курсовой устойчивостью

Эта технология значительно повышает эффективность и безопасность работ в условиях Севера и Сибири

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Ученые Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) представили инновационное решение для прокладки коммуникаций через ледяной покров водоемов. Разработанная технология значительно повышает эффективность и безопасность работ в условиях Севера и Сибири, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Традиционные ледорезные машины имеют существенный недостаток: из-за однонаправленного вращения режущей фрезы возникает постоянное сопротивление льда, которое уводит технику с заданного курса. Это не только замедляет работу, но и создает риски для персонала и оборудования", - говорится в сообщении.

Решение нижегородских инженеров заключается в использовании двух концентрично расположенных цилиндров, вращающихся навстречу друг другу. При такой компоновке силы сопротивления льда на каждом цилиндре направлены противоположно, что обеспечивает взаимную компенсацию и сохранение курсовой устойчивости машины.

Ключевой особенностью конструкции являются винтовые реборды с резцами, установленные на обоих цилиндрах с разным направлением навивки. При вращении цилиндров эти элементы не только режут лед, но и направляют образующуюся стружку вниз, где ее подхватывает течение реки. Это предотвращает быстрое смерзание прорезанного канала и обеспечивает непрерывность работы.

Ученые разработали математическую модель для расчета оптимального соотношения длин внутреннего и внешнего цилиндров, учитывающую неравномерное распределение температуры по толщине льда. Это позволяет машине сохранять устойчивость при работе с ледяным покровом различной толщины и температуры. Технология предназначена для создания технологических каналов в ледяном покрове рек и водоемов при прокладке трубопроводов, энергетических и коммуникационных кабелей в зимнее время. Это особенно актуально для развития инфраструктуры нефтегазовых месторождений в северных регионах России.