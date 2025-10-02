Найден способ в десятки раз сократить время разработки композитов при помощи ИИ

Разработанные решения востребованы, в частности, в аэрокосмической отрасли, авиации, судостроении

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Эксперты МГТУ им. Н.Э. Баумана и московского Политеха выяснили, что технологии искусственного интеллекта позволяют в десятки раз ускорить разработку новых композиционных материалов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Политеха.

Центр НТИ МГТУ им. Н.Э. Баумана разрабатывает цифровую платформу на основе методов молекулярной химии и машинного обучения. Система способна предсказывать физические свойства полимеров: плотность, температуру стеклования, термического разрушения и другие характеристики. Платформа уже успешно применяется для моделирования суперконструкционных термопластов - полиэфирсульфонов, которые успешно используются в авиации и машиностроении.

"Цифровая платформа решает две ключевые задачи. Первая - это прогнозирование свойств композиционных материалов на основе анализа свойств его компонентов и технологических условий производства. Вторая - подбор состава материала и технологии для получения заданных характеристик. Это позволяет кратно сокращать объем производства и испытаний опытных образцов, а значит, снижать стоимость разработок в десятки раз", - цитирует пресс-служба заместителя директора Центра НТИ МГТУ им. Н.Э. Баумана Александра Калинникова.

Такое решение позволяет снизить риски при внедрении новых материалов, которые ранее не использовались в производстве. Традиционно для этого требовалось изготовить множество опытных образцов и провести длительные испытания. Цифровое моделирование сокращает этот процесс - система прогнозирует свойства материала виртуально, что экономит время и ресурсы.

Руководитель Центра инженерных разработок московского Политеха Дмитрий Лавренов отметил, что сотрудничество двух университетов решает проблему "долины смерти" между разработкой и внедрением. Объединение фундаментальных исследований с цифровыми моделями позволяет ускоренно внедрять технологии в реальное производство. Среди реализованных проектов - гребные валы судов, корпуса беспилотных летательных аппаратов, композитные баллоны и рефлекторы для межспутниковой связи.

Эксперты отмечают, что интеграция цифровых технологий и искусственного интеллекта в материаловедение критически важна для технологического суверенитета России. Разработанные решения востребованы в аэрокосмической отрасли, авиации, судостроении и других стратегических отраслях промышленности. О результатах работы эксперты рассказали на II Международной конференции "Азовский форум развития", которая проходит 1-3 октября в Мариуполе.