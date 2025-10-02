Эксперт Никишина: негативные образы в мультфильмах могут плохо повлиять на жизнь ребенка

По словам директора Института клинической психологии и социальной работы Вера Никишина, доминирование агрессивных и негативных образов, уродов и монстров создают отрицательную эмоциональную модальность

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Доминирование негативных и агрессивных образов в мультфильмах создают у ребенка отрицательную эмоциональную модальность, такие образы способны оказывать отрицательное влияние на протяжении всей жизни. Об этом сообщила ТАСС профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы, заведующая кафедрой клинической психологии Вера Никишина.

Ранее американский предприниматель Илон Маск призвал отменить стриминговую платформу фильмов и сериалов Netflix ради защиты детей.

"Доминирование негативных образов, уродов, монстров, агрессивно действующих, создают отрицательную эмоциональную модальность. Соответственно, добродушные, красивые, доброжелательные образы поддерживают положительную эмоциональную модальность.

Много раз прокручиваемый видеоконтент эту модальность закрепляет, а учитывая тот факт, что у каждого ребенка всегда имеется любимый образ, то этот образ оказывает положительное или отрицательное влияние на него до конца жизни", - резюмировала она.