РАН: изотопы лютеция, актиния и рения хорошо показали себя в онкологии

Член-корреспондент РАН Сергей Иванов отметил эффективность препарата на основе рения-188 при лечении костных сарком, а также предположил, что лютеций-177 может быть полезен при лечении нейроэндокринных опухолей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Радиофармпрепараты на основе изотопов лютеция, актиния и рения хорошо показали себя в лечении онкологических заболеваний. Об этом на прошедшем в ТАСС открытом заседании научного совета РАН "Науки о жизни", посвященном мировым трендам противораковых радиофармпрепаратов, сообщил директор Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба, член-корреспондент РАН Сергей Иванов.

Первый в РФ опыт применения препарата лютеция-177 ДОТА ПСМА датируется 14 мая 2021 года и оказался весьма успешным, отметил Иванов.

"Вы видите динамику накопления в костной ткани этого препарата. И по мере повторных введений этого препарата мы видим, насколько количество участков накопления, то есть костных метастазов, прогрессивно уменьшается. Что сочетается с улучшением и клинического состояния пациента, улучшением его самочувствия, и очень часто уменьшением болевого синдрома, который в этой стадии, к сожалению, сопутствует в заболеваниях", - рассказал он.

В 2021 году, по словам медика, в арсенале центра появился следующий радиофармпрепарат на основе меченого актиния-225, который излучает альфа-частицы. Он отличается большей мощностью, чем лютеций, но "короткой длиной пробега", что позволяет еще более фокусно направлять энергию радиофармпрепарата на раковые клетки. Препарат актиния-225 может применяться для терапии пациентов с раком предстательной железы, которым не помогает стандартное лечение, как и препарат лютеция.

Совсем недавно, около трех недель назад, радиофармпрепарат на основе актиния-225 был впервые в РФ применен для лечения опухоли головного мозга - глиобластомы. "Пока не можем говорить о эффективности препарата, у нас только первое введение, но надо сказать, что переносимость терапии на приемлемом уровне", - рассказал Иванов.

Он отметил эффективность препарата на основе рения-188 при лечении костных сарком, а также предположил, что лютеций-177 может быть полезен при лечении нейроэндокринных опухолей. "За последние пять лет каждый год наш центр выводит на уровень клинического использования один препарат в год, а на следующий год мы уже имеем планы по введению в клиники двух новых радиофармацевтических препаратов", - рассказал Иванов.