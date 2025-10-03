Эксперт Гончаров: пищевой сублимат может обеспечить питанием солдат на передовой

КУРСК, 3 октября. /ТАСС/. Натуральный пищевой сублимат для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, разработанный преподавателем красноярского Техникума индустрии гостеприимства и сервиса Денисом Гончаровым, поможет обеспечить питанием штурмовиков на передовой, куда сложно доставлять обычные продукты. Об этом разработчик рассказал ТАСС.

"Если мы рассматриваем это (пищевой сублимат - прим. ТАСС) как аварийный вариант организации питания в контексте специальных военных задач на СВО, этот продукт поможет военнослужащим, для которых важен именно маленький габарит, маленький вес и еда быстрого приготовления. Его на квадрокоптерах можно доставлять, потому что он легкий. Это с физиологической точки зрения лучше, чем сухое пюре или какой-нибудь "Доширак" или "Сникерс". На один грамм веса продукта энергетическая ценность и пищевая ценность значительно выше тех аналогов, которые сейчас есть на рынке, и вес в 3-5 раз легче, чем консервная банка", - сказал Гончаров.

Изделие называется "Вызов", оно сертифицировано, имеется декларация соответствия, пройдены соответствующие лабораторные испытания. Продукт представляет собой порошок в вакуумной упаковке весом в 100 грамм. В состав входят сушеные и измельченные оленина, овощи, специи и мука из овсяных хлопьев в качестве источника клетчатки для нормализации пищеварения. В 100 граммах сублимата содержится 18 грамм белка, 49 грамм жиров и почти 14 грамм углеводов. Энергетическая ценность составляет 573 ккал. В планах разработчика включить в состав продукта минеральный комплекс. Сам порошок разводится водой до необходимой консистенции: при добавлении 100 мл воды получается паштет, при добавлении 300 мл - мясной соус, а при добавлении 500 мл - мясной бульон.

"Фактически это современный пеммикан. Пеммикан - это пищевой концентрат североамериканских эскимосов. Еще в период исследования Арктики такие полярные исследователи, как Нансен, Амундсен, увидели у местных народов данный белково-жировой концентрат. В его состав входил измельченный и сушеный тюлений жир и мясо, которым кормили собак. А сушеную и измельченную оленину с ягодами использовали в длительных походах для людей", - сказал Гончаров. Согласно информации из открытых источников, пеммикан использовался не только эскимосами, но и североамериканскими индейцами, которые делали его из мяса бизонов.

Гончаров также планирует разработать энергетики для бойцов в шипучих таблетках с натуральными подсластителями на основе сушеных ягод. Он отметил, что такие энергетики кардинально снизят вес доставки на передовые позиции.

Сам Гончаров является пищевым технологом, кандидатом технических наук в сфере технологии пищевых производств. Разработка и производство продукта ведется на базе техникума, в котором работает Гончаров, совместно со студентами в рамках реализации образовательных программ.