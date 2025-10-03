Продолжающаяся четвертый день магнитная буря ослабла

Ее уровень составляет G1

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Магнитная буря продолжается на Земле четвертые сутки, ее мощность в настоящее время достигает уровня G1. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

"Продолжается магнитная буря", - говорится в сообщении.

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность), согласно мониторингу, находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН рассказали, что магнитный шторм начался еще утром 30 сентября и основным фактором, поддерживающим возмущенное состояние магнитосферы, является исключительно высокая скорость солнечного ветра.