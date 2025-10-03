В текущем солнечном цикле возможен второй максимум

Усредненный показатель его индекса вырос в сентябре

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Усредненный показатель индекса солнечного цикла F10.7 вырос в сентябре и стал выше пиковых значений 24-го цикла, что указывает на возможность второго максимума в текущем солнечном цикле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Крайне неожиданные значения показали измерения индекса солнечного цикла F10.7 за прошедший сентябрь. Усредненный за месяц показатель значительно и непрогнозируемо вырос и достиг уровня в 201 единицу. Это выше, чем пиковые значения предыдущего 24-го цикла, в максимуме которого в 2014 году была достигнута величина 170, и всего на 18 % ниже пика текущего цикла (245 единиц в августе 2024 года)", - говорится в сообщении.

В свою очередь, специалисты отметили, что что быстрый рост в данный момент показывает именно более физический индекс F10.7, который расчитывается по измерениям потока радиоизлучения Солнца, а второй солнечный индекс, измеряемый по простому подсчету числу пятен, такой динамики не демонстрирует и держится на прогнозной линии. Кроме того, хотя фактическая активность Солнца в сентябре и явно выросла, но не приблизилась к показателям прошлого года по количеству магнитных бурь. В том числе, на Солнце за последние три месяца не зарегистрировано ни одной вспышки высшего уровня X.

"В этой связи, понятны трудности с интерпретацией поступивших данных. Это может быть и признаком структурных изменений в цикле и даже началом его выхода на второй пик, но также может быть случайным событием, несмотря на кажущийся очевидным восходящий тренд на графике. <….> начало октября, совпавшее с самым крупным за 3 месяца всплеском солнечной активности, пока скорее свидетельствует в пользу первого сценария, утверждающего системный характер происходящих изменений", - подытожили специалисты.