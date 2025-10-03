Участники фестиваля "Наука 0+" узнают о гелевой броне, защищающей от коррозии

Гости мероприятия также смогут попробовать себя в роли криминалистов, создателей новых материалов и даже парфюмеров

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новые гелевые материалы, которые, подобно броне, защищают металлы от коррозии, станут одной из тем лекций ученых на международном фестивале "Наука 0+" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

В дни фестиваля, 11-12 октября, на базе московских вузов и НИИ будут работать 11 тематических площадкой. Одна из них - "Вселенная химии" - откроется в РХТУ им. Д. И. Менделеева. Участников ждут мастер-классы и лекции исследователей, посвященные квантовой химии, энергии атома, свойствам современных керамических материалов для космоса и другим научным вопросам.

"Каждый из нас сталкивался с коррозией, но задавались ли вы вопросом, как можно от нее защититься? Покрытия, создаваемые при помощи золь-гель синтеза, сегодня выступают одним из перспективных методов эффективной и экологичной защиты металлов от разрушения", - сказали в дирекции фестиваля, отметив, что этой теме будет посвящена лекция "Броня из геля: скажем коррозии "Прощай!".

Гости площадки также смогут попробовать себя в роли криминалистов, создателей новых материалов и даже парфюмеров.

"РХТУ им. Д. И. Менделеева традиционно выступает одной из тематических площадок фестиваля. Сегодня университет - это инновационный научно-образовательный центр, в котором академические традиции сочетаются с современным подходом к образовательной деятельности. На нашей площадке участники фестиваля смогут узнать о новейших разработках университета и перспективных направлениях науки", - сказал проректор вуза Евгений Хайдуков, чьи слова приводит пресс-служба проекта.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами "Наука 0+" выступают Минобрнауки РФ и правительство Москвы при поддержке МГУ и РАН. Он пройдет здесь 10-12 октября на более чем 100 площадках. Главной темой фестиваля в 2025 году определена "Твоя квантовая Вселенная", в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий.

Генеральные партнеры события - ГК "Фармэко" и Фонд Олега Дерипаски "Вольное дело". Интеллектуальный партнер - госкорпорация "Росатом". Стратегический партнер - "Сбер". Организационные партнеры - Российский научный фонд и проект Центра педагогического мастерства "В центре науки". Инновационный партнер - Сибур.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.