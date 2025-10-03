Предложена концепция повторного использования отходов металлургии

Эксперты НИТУ МИСИС усовершенствовали технологические комплексы, которые помогут экологии и позволят получать больше железа и цинка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты НИТУ МИСИС предложили концепцию новых технологических комплексов по переработке металлургических отходов, таких как шлам и клинкер (порошки и взвеси), пыль и окалина, сообщили в пресс-службе вуза. Новый подход, по мысли его авторов, позволит получать больше железа и цинка и поможет экологии.

"Эксперты НИТУ МИСИС усовершенствовали технологические комплексы на основе доменных и трубчатых печей, позволяющие эффективно перерабатывать отходы и возвращать их в производственный цикл. Подход позволяет разделять потоки материалов в зависимости от их состава: например, пыли с высоким содержанием цинка перерабатываются в трубчатой печи по технологии вельцевания, а богатые железом клинкер, шламы и окалина - в мини-доменной печи", - отметили в пресс-службе.

Современные металлургические заводы, по данным МИСИС, сталкиваются с ростом объемов вторсырья - пылей, шламов и подобных материалов, которые пока являются отходами. Их накопление влечет экономические издержки и риски для экологии. Традиционные методы утилизации зачастую не учитывают различия в химсоставе, что ограничивает вовлечение отходов в производство и приводит к потерям ценных компонентов, прежде всего железа и цинка.

"Предложенные комплексы позволят предприятиям получать дополнительную прибыль с помощью переработки отходов. По нашим расчетам, финансовые вложения в доработку печей окупятся в течение нескольких лет, а затем начнут приносить стабильный доход. Внедрение таких комплексов обеспечит окупаемость инвестиций до 36%. Дополнительно снижается нагрузка на окружающую среду, так как миллионы тонн пылей и шламов перестают накапливаться в отвалах и повторно используются в производстве", - рассказал ведущий эксперт кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов Айтбер Бижанов.

Комплексное использование агрегатов разного типа, по мысли разработчиков, повышает эффективность переработки благодаря синергии: улучшается качество возгонов цинка, увеличивается извлечение железа и снижаются затраты на топливо. При реализации предлагаемых решений степень извлечения и цинка, и железа стремится к 100%. Результаты опубликованы в журнале "Проблемы черной металлургии и материаловедения".