Эксперт Авдеев: голова не может болеть от магнитных бурь

У людей нет органов, воспринимающих магнитное поле, пояснил сотрудник Астрокосмического центра ФИАН

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Магнитные бури не оказывают отрицательного влияния на здоровье человека, но могут навредить инфраструктуре. Такое мнение высказал ТАСС сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, популяризатор астрономии Вячеслав Авдеев.

"У нас с вами нет органов, которые воспринимают магнитное поле. Даже те магнитные поля, которые действуют на нас при МРТ, порядком мощнее возмущений, которые происходят на Земле во время геомагнитной бури. Однако мы их не чувствуем. Поэтому на здоровье, судя по всему, это тоже никак не влияет. Голова может болеть по многим причинам, а Солнце и наша магнитосфера здесь не виноваты", - сказал он.

При этом, как подчеркнул Авдеев, магнитные бури могут нанести существенный вред инфраструктуре. Например, если бы "событие Каррингтона" (сильнейшая геомагнитная буря, вызвавшая техногенные аварии на Земле) повторилось в наши дни, только в США ущерб от него составил бы около $2 трлн, подытожил он.