ЮФУ победил на соревнованиях разработчиков роботов-БПЛА "Аэробот"

В состязании участвовали 16 команд молодых инженеров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Команда разработчиков из Южного федерального университета (ЮФУ) победила в соревнованиях "Аэробот", завершившихся в Ростовской области. В состязании участвовали 16 команд молодых инженеров, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ), который выступил партнером конкурса.

"В ЮФУ прошли всероссийские соревнования в области программно-аппаратного обеспечения для автономного управления беспилотными мультироторными летательными аппаратами "Аэробот". По итогам соревнований третье место в общем зачете заняла команда "Аванти" из Казани. Второе место забрали студенты Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета из команды FlightTech. Главный приз достался НИИ робототехники и процессов управления ЮФУ - команде "Искра", - говорится в сообщении.

В "Аэроботе" принимали участие студенты вузов, представители производственных предприятий в возрасте до 30 лет. В этот раз в ЮФУ приехали эксперты и молодые инженеры из Санкт-Петербурга, Казани, Чебоксар, Нальчика, Мариуполя, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Таганрога.

Соревнования были разделены на два этапа: симуляционный и натурный. Участники смогли попробовать свои силы в рамках трех заданий: поиск объектов, прохождение маршрута по указателям, скоростное прохождение трассы. Первый этап подразумевал выполнение заданий в виртуальной среде тренажера. Второй этап проходил уже на реальном полигоне, имитирующем помещение из нескольких комнат.

"Уникальность "Аэробота" состоит в том, что это единственная в России соревновательная площадка, где беспилотники выполняют конкурсные задания полностью в автономном режиме, без участия оператора. Соревнования планируются во взаимодействии с потенциальными потребителями, носят прикладной характер. То есть решаются задачи, которые можно переложить на фактическую технику, в том числе, на линии боевого соприкосновения, где защита операторов - важнейшая задача. В целом будущее беспилотных технологий стоит за интеллектуальными робототехническими системами, способными самостоятельно оценивать обстановку и принимать решения", - заявил руководитель проектной группы центра испытания и внедрения ФПИ Юрий Быков, чьи слова приводятся в сообщении.