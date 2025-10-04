Российское судно изучит микроземлетрясения в северной Атлантике

Все измерения эксперты будут сопровождать сейсмоакустическим профилированием и магнитной съемкой

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Академик Борис Петров" отправилось из Мурманска на север Атлантического океана для изучения сейсмичности и строения Срединно-Атлантического хребта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии РАН имени П. П. Ширшова.

"Вторая часть экспедиции будет проходить в северной части Атлантического океана на Срединно-Атлантическом хребте вблизи Азорских островов. С помощью пассивных сейсмических наблюдений будет изучаться микросейсмичность и строение рифтовой долины хребта. Все измерения будут сопровождаться сейсмоакустическим профилированием и магнитной съемкой", - говорится в сообщении.

При этом экспедиция начнется в Баренцевом море, где ученые изучат строение верхней части геологического разреза и проведут испытания новой техники для геологоразведки на нефть и газ на шельфе моря.

Экспедиция под руководством старшего научного сотрудника Института океанологии Дмитрия Ильинского проводится в сотрудничестве с другими институтами РАН. На борту судна находятся сотрудники Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН и Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова РАН. Научная программа также обсуждалась и согласовывалась с Геологическим институтом РАН, чтобы новые, полученные в экспедиции данные, дополняли уже проведенные ранее исследования.

Экспедиция является частью программы "Плавучий университет" Министерства высшего образования и науки. Трое студентов - победителей конкурсного отбора участвуют в работе экспедиции. Они представляют Университет "Дубна", Московский энергетический институт и Российский государственный геологоразведочный университет.