Жители Земли в октябре смогут наблюдать суперлуние

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Луна 7 октября будет находиться на наименьшем расстоянии от центра Земли - менее 360 тыс. км, жители увидят суперлуние. Кроме того, в течение октября жители смогут наблюдать сближение Луны с Юпитером и Венерой, сообщил ТАСС инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

"В течение октября Луна будет менять свое удаление от Земли: 7 октября нас ожидает суперлуние, Луна будет находиться на наименьшем расстоянии от Земли - менее 360 тыс. км. Это почти на 14% меньше, чем в период минилуния, а блеск луны по сравнению с минилунием будет выше почти на 30%. 8 октября Луна будет удалена до 360 тыс. км от центра Земли, а 23 октября - на расстояние 406 445 км", - рассказал он, отметив, что среднее расстояние Луны от Земли составляет 384 400 км. Санакоев подчеркнул, что также 13 октября Луна окажется рядом с Юпитером, а утром 19 октября уральцы увидят необычный рассвет - Луна окажется западнее самой яркой планеты неба - Венеры.

По его словам, октябрь также наиболее благоприятен для наблюдения Сатурна. "При наблюдении планеты с увеличением от 20 крат можно обнаружить два коротких отрезка по разные стороны Сатурна - это кольца планеты, наблюдаемые практически с ребра. Сатурн довольно легко найти на ночном небе вблизи полуночи в южной части неба на высоте не более 30 градусов над горизонтом", - пояснил собеседник агентства. Он отметил, что обладатели телескопа от 100 мм смогут увидеть и спутник планеты - Титан, а в телескоп от 250 мм - и другие спутники Сатурна: Диону, Тефию, Рею, Энцелад и Япет при благоприятных условиях.

Также в течение октября на темном загородном небе в небольшие бинокли жители Земли смогут наблюдать две кометы: C/2025 A6 Lemmon и C/2025 R2 Swan. Первую увидят на северо-западном участке неба, вторую - на юго-западном. Кроме того, 21 октября придется пик метеорного потока Ориониды - при ясной погоде можно будет увидеть до пяти метеоров в час.