Нобелевская неделя откроется в Швеции объявлением лауреата в области медицины

7 октября будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 8 октября - по химии, 9 октября - по литературе, а 10 октября в Осло назовут лауреата премии мира

СТОКГОЛЬМ, 6 октября. /ТАСС/. Очередная Нобелевская неделя откроется в шведской столице с объявления имени лауреата премии в области физиологии или медицины. В ближайшие дни станут известны обладатели награды и в других номинациях.

7 октября будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 8 октября - по химии, 9 октября - по литературе, а 10 октября в Осло назовут лауреата премии мира. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 13 октября.

Претенденты

В своем завещании Нобель (1833-1896) поручил выбор лауреата по физиологии или медицине Каролинскому институту в Стокгольме, основанному в 1810 году и являющемуся ныне одним из ведущих образовательных и научных медицинских центров мира. Созданный при нем Нобелевский комитет состоит из пяти постоянных членов, которые имеют право приглашать экспертов для консультаций. Срок выдвижения кандидатур истек 31 января, после чего начался процесс их рассмотрения.

Нобелевские комитеты до последнего момента ничего не сообщают ни о самих претендентах на премию, ни о тех, кто выдвинул их кандидатуры. Специалисты делают предположения о хранимых в тайне именах.

Шведские эксперты считают, что шансы стать лауреатами есть у американских вирусологов и эпидемиологов Чжан Юань и Патрика Мура. Вместе они идентифицировали два из семи известных онковирусов. Это вирус герпеса, ассоциированный с саркомой Капоши (KSHV/HHV-8), - наиболее распространенного злокачественного новообразования у пациентов со СПИДом. Это также полиомавирус клеток Меркеля (MCV), который вызывает от 50 до 80% случаев редкого и агрессивного рака кожи - карциномы из клеток Меркеля. За свои открытия они уже получили ряд премий.

Американская компания Clarivate пытается прогнозировать, кто получит награды, основываясь на рейтинге цитируемости ученых. В ее списке значатся, в частности, немецкая иммунолог Андреа Аблассер, ее американский коллега Глен Барбер и китайско-американский биохимик Чэнь Чжицзянь "за объяснение пути фундаментального механизма врожденного иммунитета cGAS-STING".

Clarivate среди фаворитов также называет канадского исследователя Джона Дика, который достоин премии за "идентификацию стволовых клеток лейкемии и установление их роли в неэффективности терапии и рецидиве заболевания, что позволило сместить фокус на многие виды рака и методы их лечения". В числе других возможных лауреатов - японцы Кэндзи Кангава (Kenji Kangawa) и Масаясу Кодзима (Masayasu Kojima), премию которым могут присудить "за открытие грелина, гормона, регулирующего аппетит, энергию и обмен веществ".

Прошлогодние лауреаты

Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2024 года присуждена ученым Виктору Амбросу и Гари Равкину из США за открытие молекул микроРНК, регулирующих действие гена. Ученые стали лауреатами премии за "открытие молекул микроРНК и их роли в посттранскрипционной регуляции действия гена".

Молекулы микроРНК могут использоваться на практике для выявления болезней, определения их подвидов, а также восстановления нормальной работы клеток - для замеров количества этих молекул у пациента как маркера какого-либо заболевания или для определения подвида заболевания. Знания об уровне микроРНК в организме пациента можно использовать для терапевтических целей, искусственно повышая или подавляя экспрессию микроРНК. Как считают эксперты, это заслуженное признание открытия очень важной области в биологии РНК и регуляции работы геномов.

Вручение премии

С 1901 года Нобелевскую премию по медицине вручали 115 раз. Лауреатами названы 229 человек, из них 13 женщин. Самым молодым обладателем награды в 1923 году стал Фредерик Бантинг (31 год) за открытие инсулина, самым возрастным - Пейтен Роус (87 лет), удостоившийся ее в 1966 году за открытие онкогенных вирусов.

Вручение награды состоится 10 декабря, в день смерти Нобеля. Церемония проходит в Стокгольмской филармонии, где на украшенной цветами сцене из рук короля Карла XVI Густава лауреаты получают золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации составит 11 млн крон ($1,17 млн). Из-за усиления курса кроны в 2025 году для иностранных лауреатов эта сумма больше, чем в прошлом ($1,09 млн). Два десятилетия назад она составляла почти $1,3 млн, хотя в то время была на 1 млн меньше в шведской валюте. За последние несколько лет цифра несколько раз была ниже $1 млн, а в 2016 году составляла всего $870 тыс.