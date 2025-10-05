"Геоскан" и "Гонец" успешно испытали на кубсатах передачу данных в S-диапазоне

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российский производитель беспилотнных систем "Геоскан" совместно с АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос) протестировали на малых спутниках высокоскоростную передачу данных в S-диапазоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Гонца".

Там отметили, что тесты проводились на космических аппаратах "Геоскан-4" и "Геоскан-5" с приемопередатчиками спутниковой системы "Гонец" - эти аппараты были запущены летом. "Была проведена серия сеансов связи в S-диапазоне в разных режимах и с разными скоростями - до 1 Мбит/с", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что частоты в S-диапазоне (2-4 ГГц) считаются оптимальными для выполнения задач контроля и управления спутниками на орбите и организации подвижной спутниковой связи.

Как заявил начальник управления реализации федеральных проектов и перспективных программ "Гонца" Аким Ивкин, приемопередатчики доказали свою функциональность - также подтверждена возможность размещения такого оборудования на других малых аппаратах. "В дальнейшем ходе эксперимента мы рассчитываем получить в том числе статистические данные, которые можно будет использовать для моделирования перспективных спутниковых систем", - сказал он.

По словам главы отдела разработки малых космических аппаратов "Геоскана" Дмитрия Боровицкого, один из этапов эксперимента предусматривает прием сигнала со спутников с использованием наземной инфраструктуры Роскосмоса.