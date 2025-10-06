Ученый Семенов: обнаруженные в Якутии древние захоронения представляют интерес для науки

В Верхоянском районе следует провести разведывательные работы, отметил и.о. заведующего сектора этнографии и археологии Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского

ЯКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Несколько захоронений, случайно обнаруженных в Верхоянском районе Якутии при проведении земляных работ, представляют интерес для изучения, необходимо провести там разведывательные работы. Об этом рассказал ТАСС и.о. заведующего сектора этнографии и археологии Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского Анатолий Семенов.

В сентябре появилась информация, что недалеко от города Верхоянска при земляных работах на бульдозере было обнаружено древнее захоронение человека с конем. Туда вылетели ученые, но с учетом устоявшихся в районе низких температур и выпавшего снега полное изучение находки осуществить не удалось.

"Место оказалось перспективным в плане археологических исследований, но по прибытии по объективным причинам нам все место практически не удалось осмотреть, только сопки. Обнаружены несколько захоронений. Информация о том, что были захоронены и человек, и конь, не подтвердилась. Предполагается, что был жертвенный обряд с конем. По имеющимся данным, в XIX веке на крышку гроба клали часть животного после последней трапезы, провожая умершего", - сказал Семенов.

Он отметил, что на месте были обнаружены сразу несколько захоронений. "Объект носит археологическую ценность, потому что все, чей возраст больше 100 лет, уже, можно сказать, относится к археологии. Следует провести разведывательные работы в этой местности", - добавил Семенов.

Как сообщил руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия) Николай Макаров, планируется совместно с администрацией Верхоянского района и подрядчиком договориться о наблюдении за этой территорией для получения информации в последующем о находках.

История якутов тесно связана с коневодством. Якутская лошадь - аборигенная порода и обитает только в Якутии. Образ этого животного имеет место и в культуре республики. Одно из главных якутских божеств - Джесегей Айыы - является покровителем лошадей. Конь - постоянный спутник богатырей, главных героев якутского эпоса олонхо. Во время главного якутского праздника Ысыах обязательно устраивают скачки.