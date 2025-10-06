Академик РАН заявил о необходимости доизучения геологии российской Арктики

В труднодоступных районах еще остаются полностью неизведанные территории, сообщил декан геолого-геофизического факультета Новосибирского госуниверситета Валерий Верниковский

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Геологическое доисследование необходимо провести в российской Арктике, поскольку в труднодоступных районах еще остаются районы с "белыми" пятнами - полностью неизведанными территориями. В частности, такие места есть в архипелаге Де-Лонга в Восточно-Сибирском море, сообщил ТАСС российский ученый-геолог, исследователь Арктики, академик РАН, декан геолого-геофизического факультета Новосибирского госуниверситета (НГУ) Валерий Верниковский.

"Картирование проводилось еще в советское время, в том числе и на островах работали. Но это были работы, так скажем, с "белыми" пятнами. Сейчас [эти данные] нужно пересматривать и делать это серьезно. В частности, в архипелаге Де-Лонга (группа островов в Восточно-Сибирском море - прим. ТАСС) есть острова, которые геологически до конца не изучены", - сказал он.

При этом академик отметил, что организация научных экспедиций в Арктике, особенно в островной ее части, связана с большими затратами. "Дальнейшее изучение Арктики необходимо, но как туда попадать научным группам из академических институтов и университетов - это большой вопрос. Доставка вертолетом на острова в Северном Ледовитом океане и обратная дорога - это уже нужно даже для небольшой группы не менее 10 млн рублей", - пояснил Верниковский.

Исследователь добавил, что нужно развивать инфраструктуру вдоль Северного морского пути, необходимо восстановить сеть полярных станций, существовавших в советское время, и укреплять существующие населенные пункты в Арктике - Диксон, Тикси, Певек. Так, на мысе Челюскин, где в 70-80-е годы прошлого столетия на полярной станции и в аэропорту работало 100-120 человек, сейчас зимует не более пяти. "Нужны не просто пункты обеспечения, а должны быть и аэродромы, и большая служба для проходки судов. Мне кажется, это всё должно возрождаться и для развития Северного морского пути, и для работы ученых в Арктике", - сказал он.

По данным на 2024 год, в российской Арктике работает около 116 полярных станций. Цель полярных станций - проведение научных исследований в различных областях, таких как метеорологические, геофизические, геомагнитные, гидрологические, а в отдельных случаях - биологические и медицинские. Среди крупных полярных станций России выделяют станцию "Мыс Баранова" (архипелаг Северная Земля).