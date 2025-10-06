Реклама на ТАСС
Наука

На Земле Александры изучат открытые ледяные пещеры

Ученые стараются их исследовать, чтобы понять процессы, которые происходят внутри них
Редакция сайта ТАСС
04:06

АРХАНГЕЛЬСК, 6 октября. /ТАСС/. Специалисты национального парка "Русская Арктика" в 2026 году начнут изучать новые ледяные пещеры в краевой зоне ледника на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, рассказал ТАСС директор парка Александр Кирилов.

"В краевой зоне ледника на Земле Александры найдены новые пещеры. Но на момент обнаружения было, мягко говоря, не очень-то безопасно в них идти. Шел активный процесс образования айсбергов. И мы решили, что пока не пойдем. А в апреле [2026 года] будет самое подходящее время, чтобы в них безбоязненно зайти, посмотреть, что и где там находится, начать исследовать, пройти их", - сказал Кирилов.

Ледяные пещеры бывают разных размеров, в них может быть несколько залов. Они существуют недолго, обычно несколько лет. Ученые стараются их исследовать, чтобы понять процессы, которые происходят в пещерах. На Земле Франца-Иосифа они доступны только на острове Земля Александры, где есть круглогодичная база парка. Ледяные пещеры развиваются по тем же законам, что и карстовые, только процессы в них происходят значительно быстрее. "Процессы что во льду, что в карсте происходят однотипные. Просто в карсте они продолжаются столетия, а в ледяных пещерах это все происходит в течение трех-четырех лет, то есть прямо на глазах происходит", - добавил Кирилов.

Предыдущая ледяная пещера была обнаружена на куполе Лунном в 2023 году, к настоящему времени она заметно изменилась. "Исчезло большинство залов, произошли обрушения, уже надо говорить о ее деградации, она деградирует", - отметил директор парка.

Ледяная пещера, которую на Земле Александры в 2017 году посещали Владимир Путин и Дмитрий Медведев, уже исчезла, добавил Кирилов.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. Территория нацпарка является одной из самых труднодоступных не только в России, но и в мире. 

