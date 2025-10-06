В московских школах в рамках фестиваля "Наука 0+" выступят более 400 ученых

Акция призвана продемонстрировать молодому поколению выдающиеся достижения российской науки, возможности самореализации в сфере исследований и разработок

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Московские школы 10 октября станут площадками для научных лекций и дискуссий с участием более 400 российских исследователей. Просветительская акция "Ученые - в школы" откроет программу стартующего в столице международного фестиваля "Наука 0+", сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"10 октября в рамках юбилейного ХХ фестиваля "Наука 0+" состоится просветительская акция "Ученые - в школы". В столице в школы отправятся более 400 ученых, чтобы доступным языком рассказать о своих исследованиях. Акция призвана продемонстрировать молодому поколению выдающиеся достижения российской науки, возможности самореализации в сфере исследований и разработок", - сказали ТАСС в дирекции фестиваля.

Школьники узнают о квантовых технологиях и их применении в развитии нейросетей, радиофизике и радиоэлектронике, о мышлении животных, печати биоматериалов на 3D-принтере, гастрономической дипломатии, истории названий московских улиц и других темах исследований.

Лекторами выступят ученые Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Российского государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева, Московского городского педагогического университета, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Финансового университета при правительстве РФ, НИУ ВШЭ, МФТИ, НИЯУ МИФИ, РХТУ им. Д. И. Менделеева, Сеченовского университета, НИЦ "Курчатовский институт", институтов Российской академии наук и др.

"Акция "Ученые - в школы", проходящая под эгидой фестиваля науки, за время своего существования стала одним из главных просветительских проектов страны. Тема фестиваля этого года связана с квантовой наукой и технологиями, поэтому школьники услышат о передовых исследованиях в этой сфере, а также узнают, что фундаментальные принципы квантовой теории применимы в любой науке. Принципиально новые знания помогут ребятам взглянуть шире, почувствовать себя частью большого научного мира. Уверен, что для многих такие встречи станут первым шагом к выбору будущей профессии, а в будущем - к вкладу в развитие отечественной науки и технологий", - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба фестиваля.

О фестивале

Международный фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В этом году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным. В столице организаторами "Наука 0+" выступают Минобрнауки РФ и правительство Москвы при поддержке МГУ и РАН. Он пройдет здесь 10-12 октября на более чем 100 площадках.

